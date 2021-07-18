Kavurucu sıcaklardan bunaldılar, boğazın serin sularına atladılar - Son Dakika

İSTANBUL'da etkili olan sıcak hava nedeniyle bunalanlar, serinlemek için sahile akın etti.

Birkaç gündür etkili olan kavurucu sıcaklar yüzünden bunalan İstanbullular, çeşitli yöntemlerle serinlemenin yollarını arıyor. Bayram tatili ve sıcakların etkisiyle İstanbul sokakları nispeten boş görünürken, vatandaşların serinlemek için akın etmesiyle birlikte sahillerde yoğunluk yaşandı.