Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor... - Son Dakika
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Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...

25.07.2022 17:23
Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...

Türkiye'de artan sıcaklıklar sonrası geçtiğimiz yaz varlığını hissettiren Asya kaplanı sivrisinekleri yeniden gün yüzüne çıktı. Günün her saati kan emebilme özelliği sebebiyle rahatsızlık veren sivrisinek türü, ayrıca kıyafetin üzerinden de insanları ısırabiliyor.

Türkiye bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken, diğer yanda da havaların ısınmasıyla birlikte etkisini artıran hastalıklar ve böcek ısırmaları can sıkıyor. Ülkemizde geçtiğimiz sene bir hayli sorun yaratan Asya kaplanı sivrisineğinde yeniden artış görüldü.

ÖZELLİKLE İSTANBUL'DA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Asya kaplanı sivrisineği özellikle İstanbul'da etkisini gösteriyor. Vatandaşlar, bu sineğin ısırıkları nedeniyle zor anlar yaşıyor.

GÜNÜN HER SAATİ KAN EMEBİLİYOR

Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus) aslında Güneydoğu Asya kökenli bir tür ve doğal yaşam alanında sadece hayvanları ısırıyor. Aşina olduğumuz sivrisineklerden farklı olarak günün her saatinde kan emme özelliği var. Son yıllarda yayılım alanlarının genişlemesiyle birlikte insanları da hedef almaya başladılar.

KIYAFET ÜSTÜNDEN BİLE ISIRABİLİYOR

Bu tür insanlarda aşırı alerjik reaksiyonlara ve ısırdığı bölgede aşırı kaşıntı ve ödem gibi şikayetlere neden oluyor. Ülkemizde karşılaştığımız sivrisinek türleri genellikle ısırmadan önce etrafta turlar atar ve kan emeceği uygun bir bölge bulduğunda saldırıya geçer, Asya kaplan sivrisineğinde ise durum çok farklı. Aşırı agresif tavırlar sergileyen bu tür direkt olarak hedefe saldırıyor ve kıyafet üzerinden de ısırabiliyor. Dış görünüşüyle kolayca ayırt edilebilen siyah bir sivrisinek. Gövdeye doğru beyaz bir çizgi inmekte ve bacaklarında da beyaz şeritler bulunuyor. Sarı humma, Deng, Zika, Chikungunya, Batı Nil ensefaliti, Ross River gibi hastalıklarında taşınmasında çok etkili bir vektör olmasıyla problem teşkil ediyor.

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İstanbul, Türkiye, Asya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor... - Son Dakika
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