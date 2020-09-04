Kavurucu sıcakta tarım işçilerinin zorlu mesaisi - Son Dakika

Kavurucu sıcakta tarım işçilerinin zorlu mesaisi

TOKAT - Tokat'ta, kavurucu sıcağın altına tarlada domates hasadı yapan tarım işçileri ekmek parası için mücadele veriyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Tokat'ta, tarım işçileri güneşin kavurucu ışınlarına maruz kalıyor. Kadın tarım işçileri, sabahı ilk ışıklarıyla birlikte başladıkları mesaiye, güneşin altında öğle saatlerine kadar devam ediyor. Verimli ovalara sahip kentte kadınlar tarafından toplanan domatesler kasalara konularak hale gönderiliyor. Yöre halkının başlıca geçim kaynakları arasında ön sıralarda yer alan tarım sektörü binlerce kişiye ekmek kapısı oluyor.

Sıcak havada zorlu mesai

Şehir merkezinden Ulaş köyüne gelerek çalışan 2 çocuk annesi Fadime Eliaçık, 55 yaşında çalışmak zorunda olduğunu ifade ederek, "Bu yıl üniversiteyi kazanan çocuğum var. Burada aldığım yevmiye ve eşimin yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz" dedi. Ayten Aytekin ise 40 derece sıcağın altına tek önlem olarak şapka takıp çalıştıklarını söyledi. Sıcak havada maske ile çalışmanın da işlerini zorlaştırdığını belirten Aytekin, "Sabah 05.00'te geliyoruz 15.00 gibi işi bırakıyoruz. Sıcakta çalışmak çok zor ama yapacak bir şey yok. Geçim için çalışmak zorundayız" diye konuştu.