Kavuş, Konya'daki Elazığ ve Malatya derneklerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavuş, Konya'daki Elazığ ve Malatya derneklerini ziyaret etti - Son Dakika

Kavuş, Konya'daki Elazığ ve Malatya derneklerini ziyaret etti

12 dakika önce

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaşanan deprem sonrasında Konya'da bulunan Elazığ ve Malatya derneklerine başsağlığı ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Kavuş, Konya'daki Elazığ ve Malatya derneklerini ziyaret etti, System.String[]

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaşanan deprem sonrasında Konya'da bulunan Elazığ ve Malatya derneklerine başsağlığı ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

Kavuş, Konya Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Konya Malatyalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde, felaketin acısının sadece deprem bölgelerinde değil Türkiye genelinde hissedildiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Kavuş, şunları kaydetti:

"Keşke böyle üzücü bir sebepten dolayı ziyaret etmiş olmasaydık. Bu felaket ile zor günde yaşadığımız ağır imtihanı birlik ve beraberlik içinde en iyi şekilde atlatıyoruz. Depremin ilk anından itibaren devletimiz oradaydı. Devletimizin ve milletimizin büyüklüğünü bu elim vakada bir kez daha gördük. Deprem sonrasında tüm Türkiye gibi biz de üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Ekiplerimiz ve araçlarımız olay yerinde. Destek konusunda mahallelerimizin ve muhtarlarımızın girişimleri oldu. Ağır bir imtihandı ama bu felaket milletimizin birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Allah ne şehirlerimize ne de insanlarımıza böyle bir felaketi bir kez daha yaşatmasın."

Kavuş'a, ziyaretlerinde AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da eşlik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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