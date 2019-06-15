Son Dakika Haberleri: Kawhi Leonard, Raptors'ta kendini buldu
Son Dakika Spor Haber

Kawhi Leonard, Raptors'ta kendini buldu

2 saat önce

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Wariors'u final serisinde 4-2 yenerek şampiyon olan Toronto Raptors'un yıldızı Kawhi Leonard, sezon boyunca sergilediği performansla göz doldurdu.

Kawhi Leonard, Raptors'ta kendini buldu, System.String[]
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Wariors'u final serisinde 4-2 yenerek şampiyon olan Toronto Raptors'un yıldızı Kawhi Leonard, sezon boyunca sergilediği performansla göz doldurdu.

NBA kariyerinin başlangıcından bu yana San Antonio Spurs ve ardından Toronto Raptors takımında parkeye çıkan yıldız oyuncu, yıllardır boğuştuğu sakatlıklarla gündeme gelmişti. 2017 yılında San Antonio Spurs'te forma giyerken final serisinde yaşadığı sakatlığın ardından Golden State, Spurs'ü devirerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Sakatlıklarının kulübü etkilemesi nedeniyle sezon başında Raptors'un eski yıldızı Demar DeRozan ile takas edilen yıldız oyuncu, Raptors'u yıllardır kovaladığı Doğu Konferansı şampiyonluğuna ve ardından da NBA şampiyonluğuna ulaştırdı. Finallerde sergilediği üstün performansla MVP seçilen Leonard, sezon boyunca çıktığı maçlarda da istatistiksel olarak olağanüstü bir gayret sarf ederek takımını şampiyonluğa götürdü.

Sezon boyunca finaller dahil olmak üzere 85 maça çıkan Kawhi Leonard'ın sergilediği istatistikler ise şöyle:

Maç başına 27.6 sayı, 7.7 ribaund, 3.5 asist ve 1.7 top çalma. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Toronto Raptors, Kawhi Leonard, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diagne'ye maaş müjdesi! Kazancını ikiye katlayacak Son dakika! Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı Ali Koç ve Aziz Yıldırım genel kurulda ilk kez bir araya gelecek Milli futbolcu İrfan Kahveci kız arkadaşı ile Çeşme'de görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:08:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kawhi Leonard, Raptors'ta kendini buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]