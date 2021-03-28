KAY-SER A.Ş. 25. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. 25. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan genel kurul sonucu Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yönetim kurulu başkanlık görevine seçildi.

Genel kurul toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı ve aynı zamanda KAY-SER Yönetim Kurulu Başkanı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve Serbest Bölge hissedarları katıldı.

Kayseri Serbest Bölgesi (KAYSER) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Serbest Bölge'mizde 25. Olağan Genel Kurulu'na katıldık. KAY-SER A.Ş. Hissedarlarının teveccühü ile Kayseri Serbest Bölgemizde, Yönetim Kurulu Başkanlık görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Yönetim kurulu üyelerimizle ve hissedarlarımızla birlikte inşallah Kayseri serbest bölgenin çok daha söz sahibi, çok daha nitelikli yatırımları çeken bir serbest bölge haline dönüşmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Hedef ve stratejiler koyacağız. Serbest Bölgenin gelir elde etmesi için çalışmalar yapacağız. Katma değeri yüksek, teknolojik altyapısı olan üretimler yapılması için çalışmalar başlatacağız. Özellikle yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların buraya gelmesi ile ilgili çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Yönetim kurulu üyelerine beni seçtikleri için teşekkür ediyorum. Kuruluşundan günümüze kadar görev yapan ve emeği geçen herkese ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, birlikte çalışacağım yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum. Genel kurulumuz Kayseri'mize, sanayicilerimize ve ortaklarımıza hayırlı olsun. Ülkemizin üretim ve sanayi konusunda önünün açılması için her türlü desteği inşallah vereceğiz. Tüm paydaşlarımızla birlikte, üretimin ve istihdamın temel taşlarından olan 'Serbest Bölge'mize en iyi hizmetleri yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi. - KAYSERİ