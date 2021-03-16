Kaya: "Altının ucuzu olmaz, mutlaka bir sahtekarlık olur"

Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, "Altını ucuz veriyoruz' deyip insanları dolandırma yoluna gidiyorlar. Altının ucuzu olmaz, mutlaka bir sahtekarlık olur" dedi.

Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, altın alım satımı noktasında ülke genelinde ve ilçede yaşanan sıkıntılara karşı taleplerini gerekli mercilere sunduklarını ve sonucunu beklediklerini anlatarak, "Ticaret ve Sanayi Odamızın ve Gümrük Bakanlığımızın isteği ve isteklerimiz doğrultusunda yapılması gerekenler hususunda bir öneri sunduk. Kuyumcu sektörünün düzenlenmesi ve kuyumcuların istekleri, döviz bozamamaları, döviz bürolarının altın alması ve müşterinin 10 bin euro ile geldiğinde başka yere gönderdiğimiz zaman bizim için etik olmuyor. Bu gibi şeyler yaşamamak için öneriler sunduk. Onların istekleri ve kendi görüşlerimiz doğrultusunda gerekli mercilere gönderdik, sonucunun da bizler için hayırlı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Dernekleşmelere teşvik edilmeli"

Ülkede ve ilçe içerisinde altında yapılabilecek sahtekarlığın önüne geçilebilmesinde derneklerin ve desteklemelerin önemine vurgu yapan Cumhur Kaya, "Ülke genelinde aşağı yukarı 40 bin tane kuyumcu var ve 100 tane dernek var. Aynı şekilde 30 tane de oda var. Bu tür olayların önüne geçmek için devlet hususunda dernekleşme odalaşmaya ihtiyaç var. Bunlar desteklendikçe bu tür sahtekarlıkların önüne geçilir. Bizim sosyal platformda bir grubumuz var ve orada rastladığımız kişiyi eşkalini, kılık kıyafetini birbirimize söylüyoruz ve 'dikkatli olun' diye birbirimizi uyarıyoruz. Hatta böyle insanları mağdur etmeye çalışan kişileri yakalattığımız da oldu. Ayarsız altın satıyorlar. 20 ayar gelen bir bilezik taşta kendini belli etmiyor. Bunda karşı taraf bir kazanç sağlıyor. Bu tür işler ufak işler ama çok paralar götürüyorlar. Biz dernek olarak hep kontrol ediyoruz. Bu noktada dernekleşmelere teşvik edilmeli" şeklinde konuştu.

"Altının ucuzu olmaz"

Dernek Başkanı Kaya, vatandaşları sık sık uyardığını ve kontrollerin yapılmadığı yerlere itibar etmemeleri gerektiğini şu sözlerle ifade etti: "Çarşambamızda 60 tane firma girmektedir. Kuyumcular Derneği olarak da Çarşambamıza gelen firmalar ay ay kontrol edilmektedir. Vatandaşlarımızı şu konuda uyarıyoruz: Dernek faaliyetlerinin olmadığı yani kontrollerin yapılmadığı hiçbir yerden alışveriş yapılmasın. Çünkü altının ucuzu olmaz. Mutlaka bir sahtekarlık olur. Dernek olmayan yerlere gidip orada alışveriş yapıldığında vatandaş her an dolandırılabilir. Bizim raporlarımız var. Bu raporlar sene sonuna kadar devam edecek." - SAMSUN