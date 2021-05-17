Kaya Çilingiroğlu, bir kadınla görüntülenince panik yaptı

Sporcu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün Bebek'teki bir şarküteride kadın arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülendi. Kapının önündeki basın mensuplarını fark eden 57 yaşındaki Çilingiroğlu, mekandan tek başına çıkmayı tercih etti.

TANIMAMAZLIKTAN GELDİ

Dışarı ilk çıkan Çilingiroğlu, "Hanımefendi kim, neden ayrı ayrı çıktınız" sorusuna "Hangi hanımefendi!" diye cevap verdikten sonra aracına binerek oradan uzaklaştı. Çilingiroğlu'nun ardından yaklaşık 10 dakika sonra şarküteriden çıkan genç kadın ise muhabirlerin sorularına yanıt vermeden bir taksiye bindi.

Çilingiroğlu'nun birlikte görüntülendiği gizemli arkadaşının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.