Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu - Son Dakika

Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu

24.10.2020 21:37
Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu, System.String[]

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, koronavirüsten korunmak için tercih ettiği kaskla dikkat çekti. Çilingiroğlu, daha önce yaptığı maske açıklamalarıyla oldukça tepki çekmişti.

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, koronavirüse karşı maske yerine kask taktı. Daha önce maske kuralına uymayan Kaya Çilingiroğlu, kendisine bu konuda soru yönelten maske takan muhabire ise "Senin masken seni koruyor mu?" diye karşılık vermişti. Çilingiroğlu'nun taktığı kaskın eski savaşçıların kullandığı zırhı andırması ise dikkatlerden kaçmadı.

"SENİN MASKEN SENİ KORUYOR MU?"

Dışarıda görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, muhabirin kendisine maske takmadığı yönünde sözleri üzerine şunları söylemişti: "Senin masken seni koruyor mu? Kimseye yaklaşmıyorum bir şey olmaz. Ayrıca ben koronavirüs testi de yaptırdım, negatif çıktı."

KORONAVİRÜS AÇIKLAMALARIYLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

Koronavirüs ile ilgili söylediği sözlerle tepki çeken Kaya Çilingiroğlu, "Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Koronavirüsü oldu diye ellerini yıkan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum. Ben eskiden beri insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Hep elimle iterim insanları öpmesinler diye, şimdi millet öpüşmemeye başladı. Yeni değil ki ben senelerdir öpmüyorum. Gelirse de gelir mukadderat, panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'evde kal' yazıyorlar, kalsan ne olacak? Koronavirüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok! Ne zaman biteceğini biliyor musun, ne zaman çıkacaksın evden? Evden çıktım yürüyorum, baktım marketleri yağmalayan da yok erzak dolu. Benim bir çocuğum 22, diğeri de 14 yaşında konuya vakıflar oğlum biraz endişeli, endişeli olmaması gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu
Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu

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Son Dakika Magazin Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu - Son Dakika Magazin

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