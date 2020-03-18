Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken sözler: Evde kalsan ne olacak! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken sözler: Evde kalsan ne olacak! - Son Dakika Magazin

Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken sözler: Evde kalsan ne olacak!

7 saat önce

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa kameralarına konuşan Çilingiroğlu şu ifadeleri kullandı;Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Corona Virüsü oldu diye ellerini yıkan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum.

Kaya Çilingiroğlu'ndan tepki çeken sözler: Evde kalsan ne olacak!, System.String[]

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa kameralarına konuşan Çilingiroğlu şu ifadeleri kullandı;


Korunmak için bir önlem almadım. Korunmamı gerektirecek bir şey yok, ben zaten temiz bir adamım. Corona Virüsü oldu diye ellerini yıkan biri değilim, ellerimi zaten yıkıyordum. Ben eskiden beri insanlarla öpüşmeyi sevmezdim. Hep elimle iterim insanları öpmesinler diye, şimdi millet öpüşmemeye başladı. Yeni değil ki ben senelerdir öpmüyorum. Gelirse de gelir mukadderat, panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada 'evde kal' yazıyorlar, kalsan ne olacak? Corona Virüsün ne olduğunu biliyor musun? Yok! Ne zaman biteceğini biliyor musun, ne zaman çıkacaksın evden? Evden çıktım yürüyorum, baktım marketleri yağmalayan da yok erzak dolu. Benim bir çocuğum 22, diğeri de 14 yaşında konuya vakıflar oğlum biraz endişeli, endişeli olmaması gerektiğini söylüyorum.

Koronavirüs, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:00 

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