Kaya Çilingiroğlu: TRT'de çalışıyorum, gündüz vakti sarhoş olacak kadar intihar etmedim!
1 saat önce
TRT spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayına sarhoş çıktığı yönündeki iddialara cevap verirken sinirlerine hakim olamadı.
TRT spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayına sarhoş çıktığı yönündeki iddialara cevap verirken sinirlerine hakim olamadı. "Bana magazin yapma, sevmiyorum böyle şeyleri" diyerek tepki gösteren Çilingiroğlu, hakkındaki iddiaları yalanladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05
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