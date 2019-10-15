Son Dakika Haberleri: Kaya Çilingiroğlu: TRT'de çalışıyorum, gündüz vakti sarhoş olacak kadar intihar etmedim!
Son Dakika Magazin Kaya Çilingiroğlu: TRT'de çalışıyorum, gündüz vakti sarhoş olacak kadar intihar etmedim!

Kaya Çilingiroğlu: TRT'de çalışıyorum, gündüz vakti sarhoş olacak kadar intihar etmedim!

1 saat önce

TRT spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayına sarhoş çıktığı yönündeki iddialara cevap verirken sinirlerine hakim olamadı.

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TRT spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda canlı yayına sarhoş çıktığı yönündeki iddialara cevap verirken sinirlerine hakim olamadı. "Bana magazin yapma, sevmiyorum böyle şeyleri" diyerek tepki gösteren Çilingiroğlu, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kaya Çilingiroğlu: TRT'de çalışıyorum, gündüz vakti sarhoş olacak kadar intihar etmedim!

Kaya Çilingiroğlu, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05 
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