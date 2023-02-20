Kaya Clinique uzmanları: Medikal estetik uygulamaları güzellik endüstrisinde hızla yükseliyor

Son yıllarda medikal estetik uygulamaları, insanların fiziksel görünümlerini değiştirmek için tercih ettikleri en popüler yöntemler arasında yer alıyor. Güzellik endüstrisi, kadınlar ve erkekler arasında medikal estetik uygulamalarının giderek artan bir talep gördüğünü rapor ediyor. Dünya genelinde estetik tıp pazarının 2021'de 16 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve bu rakamın 2026 yılına kadar yıllık yüzde 8,6 büyüme ile 28 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

YAPILAN UYGULAMALAR YAŞLANMANIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Kaya Clinique uzmanları, medikal estetik uygulamaları; kişilerin yüz, boyun, göğüs, karın, kalça ve bacaklarını yeniden şekillendirmelerine yardımcı olurken, ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya, cilt tonunu ve dokusunu düzeltmeye, lekeleri azaltmaya ve cilt sıkılığını artırmaya yardımcı olduğunu belirtti.Güzellik endüstrisi, birçok medikal estetik uygulamanın hızlı, etkili ve neredeyse ağrısız olması nedeniyle popüler olduğunu belirtiyor. Bunların arasında en popüler olanları botoks, dolgu malzemeleri, kimyasal peeling, lazer epilasyon, yağ aldırma, dudak dolgusu, çene ve yanak dolgusu gibi uygulamalar yer alıyor.

UZMAN DOKTOR HAYAT KURTARIYOR

Kaya Clinique uzmanları, medikal estetik uygulamaların hafife alınmaması gerektiği konusunda insanları uyarırken, herhangi bir medikal estetik uygulamasının ciddi riskler taşıyabileceğini ve uygulamanın yanlış yapılması durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceğini bu nedenle de medikal estetik uygulamalarının yalnızca alanında uzman bir sağlık uzmanı tarafından yapılması gerektiğini önerdi.

POPÜLERLİĞİ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Kaya Cliniqueuzmanları, güzellik endüstrisindeki medikal estetik uygulamalarının popülerliğinin gelecekte de artmaya devam edeceğini ve bununla birlikte tüketicilerin güvenilir sağlık uzmanlarına ve lisanslı tesislere gitmeleri gerektiğinin altını çizdi.