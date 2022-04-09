KAYA DÜŞME RİSKİ ALTINDAKİ MAHALLELERE ÇELİK AĞ VE BARİYERLİ ÖNLEM - Son Dakika

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AFAD Başkanlığı, Tokat Valiliği ve Tokat İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda 2018 yılında geliştirilen kaya ıslah projesi ile kaya düşme riski altındaki Kabe-i Mescit, Camii Kebir ve Erenler Mahalleleri korumaya alındı. Riskli kayalıklara çelik bariyer ve ağ çekildi. Çalışmayı memnuniyetle karşılayan mahalleliler artık evlerine güven içinde girebildiklerini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat Valiliği ve Tokat İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda 2018 yılında geliştirilen kaya ıslah projesinin tamamlanmasıyla risk altındaki 140 konut güvenceye alınırken, 40 bin metrekarelik alanda kaya düşmesi de önlendi. Proje kapsamında 796 metre uzunluğunda enerji sönümleyici çelik kaya bariyeri, 7 bin 200 metrekare çelik ağ uygulaması yapılarak 1965'ten bu yana kaya düşme riski altındaki Kabe-i Mescit Mahallesi, Camii Kebir ve Erenler Mahallesi korumaya alındı.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, "Tarihi ve kültürel yapısı ile Tokat kalesi eteklerinde yer alan mahalleler 1965 yılında buyan kaya düşmesi tehlikesi altındaydı. 2018 yılında Tokat Valiliği ve AFAD Başkanlığı koordinasyonu Başkanlığında kaya ıslah projesi geliştirildi. 2021 yılında proje kapsamında toplam 796 metre uzunluğunda enerji sönümleyici çelik kaya bariyeri, 7 bin 200 metrekare alan ölçüsünde çelik ağ uygulaması yapıldı. Kaya düşmesi neticesinde oluşan risklerin ortandan kaldırılması amacıyla bu bölgeye kaya tutucu bariyer yapılması için 11 milyon 118 bin lira ödenek tahsis edilmişti. Tokat Valiliğimiz tarafından yapılan ihale ile 7 milyon 450 bin liraya en düşük teklifi veren firmaya yer teslimi yapıldı. Uygulanan proje ile 140 konut ve 40 bin metrekarelik alan kaya düşmesi önlendi" dedi.

MAHALLELİ NEFES ALDI

Çalışmanın tamamlanması yıllardır risk altında yaşayan 3 mahallenin sakinlerine nefes aldırdı. Camii Kebir Mahallesi sakinlerinden Ali Dedeoğlu, "Çok güzel oldu. Yukarıdan taşlar geliyordu. En azından bir tereddütümüz kalmadı. Taş düşse bile gelip orada kalıyor" dedi.

Kabe-i Mescit Mahallesi Muhtarı Atila Karşıyaka ise "Devletimiz mahalle dokusunu korumak amacıyla tel örgü ile korumaya aldılar. Kale dibinde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amaçlı bu hizmet yapıldı. Emeği geçenlere. teşekkür ediyoruz" diye konuştu. (DHA)