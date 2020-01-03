Kaya düşme riskiyle yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaya düşme riskiyle yaşıyor - Son Dakika

Kaya düşme riskiyle yaşıyor

6 saat önce

KARAMAN'da oturan bedensel engelli Mustafa Tekeş, dağlık alandan sürekli kaya parçalarının düştüğünü, önlem için yapılan duvarın yeterli olmadığını, risk altında yaşadıklarını söyledi.

Kaya düşme riskiyle yaşıyor, System.String[]

KARAMAN'da oturan bedensel engelli Mustafa Tekeş, dağlık alandan sürekli kaya parçalarının düştüğünü, önlem için yapılan duvarın yeterli olmadığını, risk altında yaşadıklarını söyledi. AFAD ise gabion tipi duvar sayesinde yaşanan olayda bir zarar meydana gelmediğini bildirdi.

Merkeze bağlı Yeşildere Köyü Kayadibi mevkisinde, 2015 yılının mayıs ayında dağlık alandan kaya parçaları düştü. Bu nedenle 14 ev ve depo geçiciği olarak tahliye edildi. İl Özel İdaresi tarafından Gabion Toprakarme Duvar ve Kaya Islahı yapılarak önlem alındı.

O dönem bir süre belediye lojmanında kalan Mustafa Tekeş, çalışmaların tamamlanmasıyla evine geri döndü. Ancak 27 Aralık günü meydana gelen heyelan ile evinin yakınına kaya parçaları düştü.  2 bacağı da protez olan Tekeş, önlemin yetersiz olduğunu öne sürerek, "Evimizin karşısında bulunan tepede büyük bir heyelan meydana geld, kaya parçaları düştü. Çok büyük bir gürültüyle dev kaya parçaları yerinden koparak, yuvarlandı. Heyelanı alt mahallede oturan komşularımız bile hissetmiş. Bölgede ilk heyelan 2015 yılında olmuştu. O zamandan bu yana heyelanlar aralıklarla devam etti. Alınan önlem de yetersiz" dedi.

?AFAD ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2015 yılı Mayıs ayında gerçekleşen kaya düşmesinin ardından gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi. Açıklamada, "Yeşildere Köyü'nde 6 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen kaya düşmesi olayında, tehlike altında olduğu düşünülen konutların can ve mal güvenliği açısından geçici olarak boşaltılması sağlanmış, akabinde Yeşildere Köyü Gabion Toprakarme Duvar ve Kaya Islahı işi ihalesi yapılmış, tamamlanan ıslah çalışması neticesinde bölge kontrol altına alınmıştır. 27 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen kaya düşmesi olayında yapılan Gabion Duvar sayesinde herhangi bir zarar oluşmamıştır. İklim koşullarının uygun olması halinde İl Özel İdaresi'nce bölgede temizleme çalışmaları yapılacaktır. İl müdürlüğümüzce gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.


Yeşildere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı
Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak

Son Dakika Haberleri
16:18 Dışişleri Bakanlığı: "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı... - Son Dakika
16:18 Emekli olduktan sonra mantar üretmeye başladı - Son Dakika
16:16 Aylan bebeğin kardan heykelini yaptı - Son Dakika
16:16 Organik örgü bebekler ile aile bütçesine katkı veriyorlar - Son Dakika
16:11 İhsaniye'deki çiftçiler destek konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
15:13 Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Son Dakika
15:10 Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 16:18:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaya düşme riskiyle yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]