Kaya düşme tehlikesi 'Toprakarme Gabion' projesi ile çözülecek - Son Dakika

Kaya düşme tehlikesi 'Toprakarme Gabion' projesi ile çözülecek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde kaya düşmesi tehlikesi Toprakarme Gabion Projesi ile çözülecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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