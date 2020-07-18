Kaya düşme tehlikesi 'Toprakarme Gabion' projesi ile çözülecek - Son Dakika

Kaya düşme tehlikesi 'Toprakarme Gabion' projesi ile çözülecek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde kaya düşmesi tehlikesi Toprakarme Gabion Projesi ile çözülecek.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Ayvalı Köyü'nde kaya düşmesi tehlikesi Toprakarme Gabion Projesi ile çözülecek.

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Dağdan düşen kayaların Ayvalı Köyü halkının can ve mal güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kütahya Valisi Ali Çelik'in talimatıyla harekete geçti.


Bölgedeki tehlikenin ortadan kaldırılması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için afet önleyici tedbir kapsamında AFAD Müdürlüğü teknik personellerince Toprakarme Gabion Projesi hazırlandı.


Kütahya Valisi Ali Çelik, bölgede incelemelerde bulunarak proje hakkında bilgiler aldı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından desteklenen projenin 2,5 ay içinde tamamlanacağı bilgisini aktaran AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, proje kapsamında Ayvalı Köyü yerleşimini tehdit eden kayaları durdurmak üzere 3 metre yüksekliğinde, 370 m. uzunluğunda toprakarme gabion set ile 150 metre uzunluğunda doğal set yapılacağını kaydetti. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Ayvalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaya düşme tehlikesi 'Toprakarme Gabion' projesi ile çözülecek - Son Dakika
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