Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar (2) - Son Dakika

AFAD, KÖYDE İNCELEME YAPTI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı yüksek tepelerden kaya parçalarının düştüğü bin 500 nüfuslu Ayvalı köyünde Kütahya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme yaptı. Uydu haritasıyla kayalık tepeleri ve evlerin bulunduğu bölgede araştırma yapan AFAD ekipleri, kayalık alan ve köy arasında bulunan patika yola tedbir amacıyla istinat duvarı yapılabileceğini tespit etti. Hazırlanan ön inceleme raporunun ardından ekipler köyden ayrıldı. Bazı köy evlerinin bahçesinde yer alan kömürlüklerin çatısına da kaya parçalarının düştüğü görüldü.Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ise köyde tedbir alınacağını belirterek, "Keşif bedelleri çıkartılıp AFAD Daire Başkanlığı'ndan ödenek talep edeceğiz. Proje onaylanıp gerekli ödenek gönderildikten sonra ihale ve yapım süreci en kısa sürede başlayacak. Ayvalı köyüne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha büyük kaza bela ve afetlerden milletimizi korusun" diye konuştu.

Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-