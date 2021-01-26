Artvin'de yamaçtan kopan kayanın düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Borçka- Aralık kara yolu ulaşıma açıldı.
Borçka ilçesine bağlı Aralık köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya yola düştü. Karayolları ekipleri, kapanan Borçka-Aralık kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekipler, iki iş makinesi yardımıyla kayayı yolun üzerinden kaldırdı. Yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaya düşmesi sonucu trafiğe kapanan Borçka-Aralık kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika