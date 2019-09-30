Son Dakika Haberleri: Kaya Giray'dan single müjdesi
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Kaya Giray'dan single müjdesi

1 saat önce

Youtube'da ürettiği, kendi besteleri ve şarkılarını yayınlayarak kısa sürede 1.000.000'dan fazla aboneye ulaşan Kaya Giray, yeni single'ı ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaya Giray'dan single müjdesi, System.String[]

ÜNLÜ YOUTUBER, KLİBİNDE GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK!

Facebook'ta ürettiği parodi videolar ile tanınmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir popüleriteye ulaşan Kaya Giray, dijital platformlarda yaklaşık 10 aydır koruduğu sessizliğini 'Yarınım Yok' isimli yeni şarkısıyla bozacağını duyurdu.

DÜETİ 48 MİLYON DİNLENDİ

2017'de ilk single'ı 'Huuu' yu sevenleriyle buluşturan Kaya Giray, 2018 yılında ise en yakın arkadaşı Enes Batur ile 'Gel Hadi Gel' isimli parçayla sürpriz bir düet yaptı. Toplamda 48 Milyon kez izlenen düetin klibi, uzun süre konuşulmuştu.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATACAK

Klibinin İstanbul'da çekilmesi planlanan şarkı, Ekim ayının ortalarında tüm dijital platformlarda yerini alacak. Görsel efektlerin de içerisinde yer alacağı, yönetmenliğini M. Zahit Kahveci'nin yapacağı klibin ön hazırlığı ise yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile büyük titizlikte sürdürülüyor. 'Yarınım Yok' klibi ile çok konuşturacak.

Facebook, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:00 Kaynak: Bültenler
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