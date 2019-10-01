Kaya Giray'dan yeni single

Giray, sessizliğini 'Yarınım Yok' isimli yeni şarkısıyla bozacağını duyurdu.



DÜETİ 48 MİLYON DİNLENDİ



2017'de ilk single'ı 'Huuu' yu sevenleriyle buluşturan Kaya Giray, 2018 yılında ise en yakın arkadaşı Enes Batur ile 'Gel Hadi Gel' isimli parçayla sürpriz bir düet yaptı. Toplamda 48 Milyon kez izlenen düetin klibi, uzun süre konuşulmuştu.



Klibinin İstanbul'da çekilmesi planlanan şarkı, Ekim ayının ortalarında tüm dijital platformlarda yerini alacak. Görsel efektlerin de içerisinde yer alacağı, yönetmenliğini M. Zahit Kahveci'nin yapacağı klibin ön hazırlığı ise yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile sürdürülüyor.