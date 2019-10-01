Son Dakika Haberleri: Kaya Giray'dan yeni single
Son Dakika Magazin Haber

Kaya Giray'dan yeni single

25 dakika önce

Giray, sessizliğini 'Yarınım Yok' isimli yeni şarkısıyla bozacağını duyurdu.

Kaya Giray'dan yeni single, System.String[]

Giray, sessizliğini 'Yarınım Yok' isimli yeni şarkısıyla bozacağını duyurdu.


DÜETİ 48 MİLYON DİNLENDİ


2017'de ilk single'ı 'Huuu' yu sevenleriyle buluşturan Kaya Giray, 2018 yılında ise en yakın arkadaşı Enes Batur ile 'Gel Hadi Gel' isimli parçayla sürpriz bir düet yaptı. Toplamda 48 Milyon kez izlenen düetin klibi, uzun süre konuşulmuştu.


Klibinin İstanbul'da çekilmesi planlanan şarkı, Ekim ayının ortalarında tüm dijital platformlarda yerini alacak. Görsel efektlerin de içerisinde yer alacağı, yönetmenliğini M. Zahit Kahveci'nin yapacağı klibin ön hazırlığı ise yaklaşık 10 kişilik bir ekip ile  sürdürülüyor.

Enes Batur, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gülben Ergen elbisesiyle sahnede bacak şov yaptı
Serenay Sarıkaya'dan mini etekli dikkat çeken poz Ekrem İmamoğlu, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in Paris'teki mezarlarını ziyaret etti Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaya Giray'dan yeni single
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]