Kaya ıslahı çalışması ile Sille artık daha güvende - Son Dakika

Kaya ıslahı çalışması ile Sille artık daha güvende

KONYA - Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi "Sille Kaya Islahı Projesiyle" üzerinde farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ve önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olan Sille'yi daha güvenli bir hale getiriyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, silüeti bozmadan teknik usullere göre titizlikle yürütülen Sille Kaya Islahı Projesi'nin Türkiye'de Sümela Manastırı'ndan sonraki en şümullü çalışma olduğunu söyledi.

Sille'de proje çerçevesinde yapılan çalışmalarla düşme tehlikesi olan büyük hacimli kaya blokları temizlenerek hem mahalle sakinleri hem de ziyaretler için daha güvenli bir ortam oluşturuluyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, tarihi Sille Mahallesinde yürütülen "Kaya Islahı Projesi" hakkında basın mensuplarına yerinde bilgiler verdi.

"Sille bizim gözbebeğimiz"

Selçuklu Belediyesi'nin Sille'de bugüne kadar önemli işlere imza attığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sillemiz için şimdi de kaya ıslahı çalışması yapıyoruz. Baraj Caddesi'nin üzerinde kalan yamaçlardayız. Burada ciddi manada bir kayalık alanımız var ve bu bölge uzun yıllardır afete maruz alan olarak belirlenmiş vaziyetteydi. Hemen Sille'nin üzerinde Baraj Caddesi'ndeki bölgede de buradaki kayalardan kaynaklı bir kaya düşme riski ile karşı karşıyaydık. Sadece Baraj Caddesi değil hemen Baraj Caddesi'nin aşağısında kalan evlerin bulunduğu bölge de aynı şekilde afete maruz alanın içindeydi. Burada AFAD ve diğer kurumların da yapması gereken çalışmalar var ama önceki yıllarda maalesef genel hayata etkisizlik kararı alınmış. Bu karar doğrultusunda da herhangi bir şekilde bu bölgede bir çalışma yapılmamış. Sadece sınır belirlenmiş ve sınır belirleme neticesinde Baraj Caddesi'nin de içinde bulunduğu bölgenin afete maruz alan olduğu tespit edilmiş ve o şekilde bırakılmış. Sille bizim gözbebeğimiz. 5000 yıllık tarihi olan bir alan. Böyle bir bölgede bu şekilde riskli bir alanın, afete maruz bir bölgenin de olmaması gerekiyor. Burada hem ciddi manada çalışmalar yapıyoruz, hem de çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bir alan. Baraj Caddesi çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu alan hem Sille'ye giriş için hem Sille Barajı'na ve Tatköy'e geçiş için kullanılan bir yol güzergahı. O yüzden buranın mutlaka afete maruz alandan çıkartılması gerekiyordu" dedi.

"Çalışmalar tamamlanınca hem Baraj Caddesi hem de Sille'nin üst bölgesi afete maruz alandan çıkartılmış olacak"

Kaya Islahı Projesinin süreçleriyle ilgili bilgiler de paylaşan Başkan Pekyatırmacı, "Bu alan için uzun yıllardır çalışıyoruz. Farklı etütler, projeler ve raporlamalar yapıldı. Ama en son çalışmayı 2019 yılında başlattık ve 2019 yılından itibaren bu bölgede bütün bölgenin 3 boyutlu fotoğrafları çıkartıldı. Bütün kayalar tek tek tespit edildi. Hepsi numaralandırıldı. Burada tehlike arz eden zaman içinde düşme ihtimali olan kayalar tespit edildi. Bunlarla ilgili çok teknik uzun raporlamalar yapıldıktan sonra bütün kurumlarla, AFAD ile Koruma Kurulumuzla, Büyükşehir Beledimiz ve KUDEP ile görüşmeler yapıldı ve bütün bu görüşmeler neticesinde de bir proje ortaya çıktı. 2021 yılında yaptığımız ihale ile birlikte projeyi uygulamaya başladık. Tabii proje çok şümullü. Bütün kayaların üzerindeki numara ve işaretlemelere göre kırılması gerekenler kırılıyor, indirilmesi gerekenler indiriliyor. Yerinde tespitlenmesi gerekenler yerinde tespit ediliyor. Bu işlemler yapılırken yine buradaki mevcut kayaların ileride olumsuz bir durum meydana getirmemesi için üst örtüleri oluşturuluyor. Önce ankajlar yapılıyor, ondan sonra güçlendirilmiş kombine ağ uygulaması ile kaplamaları yapılıyor. Tabii kayaların hepsini bertaraf etmemiz mümkün değil. Böyle bir hedefimiz de amacımız da yok. Çünkü bir taraftan da aslında buradaki kayalar Sille'nin de bir silüeti haline gelmiş durumda. Onu da muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu manada en tehlikeli, en riskli olan kayaları tespit ediyoruz. Onları bertaraf ediyor, indiriyoruz. Onun dışındaki kayaları da muhafaza ediyoruz. Bu noktada çalışmalar devam ediyor. Sadece üst taraftaki çalışmalar değil, aynı zamanda alt tarafta da ilerleyen zamanda aşağıya düşebilecek olan kayaçların olumsuz etkisinin meydana gelmemesi için çelik bariyerler oluşturuyoruz. İki tane çelik bariyer oluşturulacak. En sonda Baraj Caddesi'nin üzerinde toprakarme duvar teşkil edilecek. Bu duvar da teşkil edildikten sonra artık hem Baraj Caddesi hem de Sille'nin üst bölgesi afete maruz alandan çıkartılmış olacak. Sümela Manastırı'ndaki ıslah çalışmalarından sonraki Türkiye'nin en şümullü çalışması olan Sille Kaya Islahı Çalışması 18 milyon TL'ye mal olacak" dedi.

Başkan Pekyatırmacı'nın açıklamalarının ardından kaya ıslahı çalışmalarını yürüten mühendisler tarafından basın mensuplarına teknik bilgiler verildi. Program bilgilendirme gezisi yapılan alanda güvenli kaya kırımı çalışmasının izlenmesi ile son buldu.