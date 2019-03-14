Son Dakika Haberleri: Kaya Kartalı Avının Başında Böyle Görüntülendi

Kaya Kartalı Avının Başında Böyle Görüntülendi

1 saat önce

ERZİNCAN'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaya kartalının, avladığı tilkiyi yemesini görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Kaya Kartalı Avının Başında Böyle Görüntülendi, System.String[]
ERZİNCAN'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaya kartalının, avladığı tilkiyi yemesini görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ve kontrol ekibi, arazi kontrolleri sırasında bir kaya kartalının avladığı tilkiyi yemesi saniye saniye görüntülendi.

Erzincan -Erzurum Karayolu üzerindeki Sansa Deresi Mevkii'nde çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü ilgi gördü.

- Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:20 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, Güncel
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