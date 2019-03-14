Kaya Kartalı Avının Başında Böyle Görüntülendi

ERZİNCAN'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaya kartalının, avladığı tilkiyi yemesini görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

ERZİNCAN'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaya kartalının, avladığı tilkiyi yemesini görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ve kontrol ekibi, arazi kontrolleri sırasında bir kaya kartalının avladığı tilkiyi yemesi saniye saniye görüntülendi.



Erzincan -Erzurum Karayolu üzerindeki Sansa Deresi Mevkii'nde çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü ilgi gördü. - Erzincan

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