Kaya Kartalı tedavi altına alındı
6 saat önce
Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:03 Kaynak: İHA
Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde Kaya Kartalı bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlardan alınan yaralı Kartal, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı.
Tedavi altına alınan Kaya Kartalı sağlığına kavuştuktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi. - IĞDIR
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