Kaya Kartalının Tilki Avı
46 dakika önce
Erzincan'da, kaya kartalının avladığı tilkiyi yediği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelince görüntülendi.
Erzincan
'da, kaya kartalının avladığı tilkiyi yediği anlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü personelince görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol ekibi tarafından kentin Sansa deresi mevkisinde gerçekleştirilen kontrollerde, bir kaya kartalının tilki avladığını fark etti.
Personelin kamera ile kayıt altına aldığı olayda kaya kartalı, avladığı tilkiyi yerken görevlileri fark edip havalanarak kaçtı.
Görevlilerin paylaştığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da ilgi odağı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:14 Kaynak: AA
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