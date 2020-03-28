Kaya kartallarının yaşamı kamerada - Son Dakika

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kaya kartalının yuvasına kamera yerleştirilerek, iki yavru ve ebeveynlerinin yuvayı terk edene kadarki süreci, kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce, Burdur'da 2018 yılı Mayıs ayında tespit edilen bir kaya kartalının yuvasına kamera yerleştirildi. Kamera sayesinde iki yavru ve ebeveynlerinin yuvayı terk edene kadarki yaşamları sürekli olarak kayıt altına alınırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz ve 4 kişilik ekip tarafından yapılan çalışmayla yırtıcı kuş türlerinin beslenme davranışlarının kaydedilerek, besin zinciri içerisinde yer alan canlıların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik olarak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde kullanılması amaçlanan çalışmada; yaklaşık 3 haftalıkken tespit edilen yavruların yuvadan uçana kadar ebeveynleri tarafından hangi canlılarla beslendiği araştırıldı. Bu süreçte yabani tavşan, tilki, kaplumbağa, kertenkele, yılan gibi canlıların kaya kartallarının temel besinini oluşturduğu gözlendi.

Türkiye'de, bugüne kadar tespit edilen 10 kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalı, oldukça geniş bir yayılışa sahip. Karadeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç her yerde dağılım gösteren kaya kartalları, genellikle yüksek dağları seviyor ve kayalık, ormanlık alanları tercih ediyor. Dağların özellikle sarp kayalık kısımlarını yuva yeri olarak tercih eden kaya kartallarının, besinlerinin çoğunluğunu memeli türler oluşturuyor. Çoğunlukla tavşan, sincap, tilki gibi memeli türlerinin yanında yılan ve kaplumbağa gibi türlerle de beslenen kaya kartallarının, Türkiye'de üreyen popülasyon büyüklüğünün 2000- 3000 çift olduğu tahmin ediliyor.