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Kaya köy ziyaretlerini sürdürüyor

1 saat önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlici ve meclis üyeleriyle birlikte merkeze bağlı Dereli köyünü ziyaret etti.

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AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlici ve meclis üyeleriyle birlikte merkeze bağlı Dereli köyünü ziyaret etti.

İlk olarak köy muhtarı Vahit Karadağ'ı ziyaret eden Kaya ve beraberindeki heyet, köyün durumu ve eksikleri hakkında muhtar Karadağ'dan bilgi aldı. Köyün bağlantı yolları, yağmur suyu drenaj hattı ve köy okulunda incelemelerde bulunan heyet, köylülerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Kaya, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, devlet olarak ülkedeki en ücra köye kadar giderek vatandaşların sorunlarını birebir dinlemeyi ve çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Kaya, köy ziyaretlerinin devam edeceğini de dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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