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Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

11.12.2021 11:14
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarında define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarında define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Roma dönemine ait 3 kaya mezarında kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı alanı ise koruma altına alındı.İsmi açıklanmayan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı
Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Jandarma, Define, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


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