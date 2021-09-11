Kaya mezarlığında Melek Mosso konseri

ŞARKICI Melek Mosso, Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık 133 kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü'nde sahne aldı.

ŞARKICI Melek Mosso, Şanlıurfa'da yaklaşık 2 bin yıllık 133 kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü'nde sahne aldı. Şanlıurfa Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi'nce Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle kültürel mirasın önemine dikkat çekmek için 'Avrupa'dan Anadolu'ya Kültürel Miras'ın İzinde Kızılkoyun Nekropolü'nde Yaşamak' adlı konser düzenlendi. Kentin simgesi Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesi'nin hemen yanı başındaki Roma ve Bizans dönemine ait kaya mezarlarının yer aldığı Edessa Krallığı dönemine ait Kızılkoyun Nekropolü'nde kurulan platformda sahne alan Melek Mosso, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.



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