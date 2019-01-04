Son Dakika Haberleri: Kaya Parçaları Düşen Yol Ulaşıma Kapandı

Kaya Parçaları Düşen Yol Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kar yağışının etkisiyle toprak zeminden kopan kaya parçalarının yola devrilmesi sonucu, Eskişehir bağlantı yolu ile Kuşça köyüne ulaşım bir süreliğine kapandı.

Kaya Parçaları Düşen Yol Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kar yağışının etkisiyle toprak zeminden kopan kaya parçalarının yola devrilmesi sonucu, Eskişehir bağlantı yolu ile Kuşça köyüne ulaşım bir süreliğine kapandı.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, kapanan yola ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.

Ekiplerin, Eskişehir bağlantı yolu ve Kuşça köyü yoluna düşen kaya parçalarını temizlediğini belirten Özden, yolun ulaşıma açıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır Dolmuş Şoförleri Ayağı Kesik Köpeğe Protez Taktırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:32:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaya Parçaları Düşen Yol Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]