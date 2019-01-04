Kaya Parçaları Düşen Yol Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde kar yağışının etkisiyle toprak zeminden kopan kaya parçalarının yola devrilmesi sonucu, Eskişehir bağlantı yolu ile Kuşça köyüne ulaşım bir süreliğine kapandı.
Bilecik
'in Yenipazar
ilçesinde kar yağışının etkisiyle toprak zeminden kopan kaya parçalarının yola devrilmesi sonucu, Eskişehir
bağlantı yolu ile Kuşça
köyüne ulaşım bir süreliğine kapandı.
Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden
, kapanan yola ekiplerin kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.
Ekiplerin, Eskişehir bağlantı yolu ve Kuşça köyü yoluna düşen kaya parçalarını temizlediğini belirten Özden, yolun ulaşıma açıldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:04 Kaynak: AA
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