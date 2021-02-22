Kaya parçaları Suriyeli Abdülvahit ustanın elinde tepsiye dönüşüyor - Son Dakika

Kaya parçaları Suriyeli Abdülvahit ustanın elinde tepsiye dönüşüyor

22.02.2021 11:29

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Altınözü ilçesine yerleşen Abdülvahit Gıbeyş, Türkiye'de öğrendiği gördüğü taş tepsi yapım işiyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Altınözü ilçesine yerleşen Abdülvahit Gıbeyş, Türkiye'de öğrendiği gördüğü taş tepsi yapım işiyle ailesinin geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 8 yıl önce Suriye'nin İdlib bölgesinden ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen 59 yaşındaki Gıbeyş, Hatay'da bazı yöresel yemeklerin pişirildiği taş tepsi yapım işini kendi kendine öğrenerek meslek sahibi oldu.

Bölgedeki dağlık alanlardan topladığı kaya parçalarını evinin bahçesine kurduğu atölyede, matkap, çekiç, fırça, zımpara ve murç kullanarak çeşitli ebatlarda tepsiye dönüştüren 7 çocuk babası Abdülvahit ustanın hedefi mesleğini daha da ileriye taşımak.

Yaşadığı çevrede taş tepside yemek yapım işinin yaygın olduğunu aktaran Suriyeli usta, AA muhabirine, taş tepsi ustasına ihtiyaç duyulduğunu fark etmesi sonucu bu işe merak sardığını söyledi.

Taş çömlek yapımının çok zorlu bir iş olduğunu vurgulayan Gıbeyş, "Türk bir komşumu ziyaret sırasında taş çömlekle tanıştım. Sonra da kendimin de yapabileceğini hissettim. Kısa sürede işi öğrendim. Şu an günde 1-2 tane yapabiliyorum. Bunları 50-150 lira arası satıyorum." dedi.

Taş çömleklerin yaz aylarında bölgeye dışarıdan gelen ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini belirten Abdülvahit usta, bölgeye gelen turistlere de satış yaptığını kaydetti.

Bel ağrılarından dolayı mesleğini icra ederken zorlandığını anlatan Gıbeyş, "Bel fıtığım beni biraz zorluyor ancak buna mecburum. Ailemin geçimini bu işten sağlıyorum. 7 çocuğum var 4'ünü bu işten ve kalıpçılık işinden evlendirdim. Kendimi geliştirip taşla farklı ürünler de yapmayı planlıyorum." dedi.

Kaya parçaları Suriyeli Abdülvahit ustanın elinde tepsiye dönüşüyor
Kaya parçaları Suriyeli Abdülvahit ustanın elinde tepsiye dönüşüyor
Kaya parçaları Suriyeli Abdülvahit ustanın elinde tepsiye dönüşüyor
Kaya parçaları Suriyeli Abdülvahit ustanın elinde tepsiye dönüşüyor

Altınözü, Suriyeli, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaya parçaları Suriyeli Abdülvahit ustanın elinde tepsiye dönüşüyor - Son Dakika


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