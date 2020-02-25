Kaya parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Kaya parçalarının düştüğü yol ulaşıma kapandı
7 saat önce
AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, meydana gelen heyelan nedeniyle kopan dev kaya parçaları kırsal Malgaçemir Mahallesi yayla yolunu trafiğe kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:22 Kaynak: DHA
AYDIN'ın Sultanhisar
ilçesinde, meydana gelen heyelan nedeniyle kopan dev kaya parçaları kırsal Malgaçemir Mahallesi yayla yolunu trafiğe kapattı. Belediye ekipleri, yola düşen kayaları dozerle kaldırıp, 1 saat sonra yolu tekrar trafiğe açtı.
Sultanhisar'ır kırsal Malgaçemir Mahallesi'nde, saat 07.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yayla yoluna kaya parçalarının düştüğünü fark eden mahalle halkı, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine anında olay yerine giden Sultanhisar Belediyesi ekipleri, bölgede gerekli önlemlerini aldı. Belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında büyük bir gürültü ile dev bir kaya parçası daha yola yuvarlandı. Kaya parçaları nedeniyle Malgaçemir Yaylası'na giden yol trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin dozerle yoldaki kayayı parçalayarak kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
- Aydın
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