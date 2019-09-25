Son Dakika Haberleri: Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılar
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Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılar

52 dakika önce

Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılarERZİNCAN'da polis kaya, beton parçalamak için kullanılan ekskavatörün içinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılar

ERZİNCAN'da polis kaya, beton parçalamak için kullanılan ekskavatörün içinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan- Erzurum karayolunda oluşturulan uygulama noktasında kontroller yapan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği Odin'in kamyonetin kasasındaki ekskavatörün delici ucuna tepki vermesi üzerine polisler aramayı yoğunlaştırdı. Kaya, beton parçalamakta kullanılan ekskavatörün demir borusunu açan polis, içerinde zulalanmış halde 55 paket halinde 28 kilo 200 gram eroin ele geçirdi.

Polis, uyuşturucu ile ilgili kamyonet sürücüsü D.Y. (44) ile yanındaki V.A.?yı (47) gözaltına aldı.

Kaya parçalayan ekskavatörün içine eroin zulaladılar

Erzincan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:29 Kaynak: DHA
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