Kaya Parçası Yola Düştü
55 dakika önce
Adıyaman-Çelikhan Karayolunda aşırı yağışlardan dolayı yola büyük bir kaya parçası düştü.
Adıyaman- Çelikhan
Karayolunda aşırı yağışlardan dolayı yola büyük bir kaya parçası düştü.
Adıyaman-Çelikhan Karayolu Şemikan Mevkiinde sabah saatlerinde kaya parçası yola düştü. Kaya parçası koyun bir şeridini tamamen kapattı. Karayolunda ilerleyen sürüceler büyük kaya parçasını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüler daha sonra karayolları ekiplerine bilgi verildi.
Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri yola düşen büyük kaya parçasını yoldan temizleyerek yolu tamamen trafiğe açtı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:40 Kaynak: İHA
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