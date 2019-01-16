Son Dakika Haberleri: Kaya Parçası Yola Düştü

Kaya Parçası Yola Düştü

55 dakika önce

Adıyaman-Çelikhan Karayolunda aşırı yağışlardan dolayı yola büyük bir kaya parçası düştü.

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Adıyaman- Çelikhan Karayolunda aşırı yağışlardan dolayı yola büyük bir kaya parçası düştü.

Adıyaman-Çelikhan Karayolu Şemikan Mevkiinde sabah saatlerinde kaya parçası yola düştü. Kaya parçası koyun bir şeridini tamamen kapattı. Karayolunda ilerleyen sürüceler büyük kaya parçasını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücüler daha sonra karayolları ekiplerine bilgi verildi.

Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri yola düşen büyük kaya parçasını yoldan temizleyerek yolu tamamen trafiğe açtı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

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