Kaya Parçasının Altında Kalarak Can Verdi
57 dakika önce
AYDIN'ın Efeler ilçesinde devrilen çam ağacının dalını kesmeye çalışan 61 yaşındaki Mevlüt Ayaz, dala dayanan kayanın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
AYDIN'ın Efeler
ilçesinde devrilen çam ağacının dalını kesmeye çalışan 61 yaşındaki Mevlüt Ayaz, dala dayanan kayanın devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Ortakayacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin dışında bir çam ağacının devrildiğini gören Mevlüt Ayaz, motorlu testere ile dallarını kesmek istedi. Motorlu testere ile ağacın dalını kesmeye çalışan Ayaz, dala dayanan kayanın bir anda yuvarlanması sonucu altında kaldı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Mevlüt Ayaz'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz'ın öldüğü belirlendi. Mevlüt Ayaz'ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:56 Kaynak: DHA
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