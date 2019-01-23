Son Dakika Haberleri: Kaya Parçasının Düştüğü Hafif Ticari Aracın Sürücüsü, 11 Gün Sonra Öldü

Kaya Parçasının Düştüğü Hafif Ticari Aracın Sürücüsü, 11 Gün Sonra Öldü

1 saat önce

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü hafif ticari aracın sürücüsü Adem Temel (42), hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaya Parçasının Düştüğü Hafif Ticari Aracın Sürücüsü, 11 Gün Sonra Öldü, System.String[]
GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü hafif ticari aracın sürücüsü Adem Temel (42), hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

Kaza, 11 Ocak günü akşam saatlerinde, Torul ilçesine bağlı Budak köyü mevkisinde meydana geldi. Gümüşhane'den Giresun'a giden Adem Temel yönetimindeki 28 EH 048 plakalı hafif ticari aracın üzerine, yoldaki yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki kaya parçasının cama isabet etmesi sonucu başından yaralanan sürücü Temel, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan araç, 100 metre ilerideki ağaca çarparak, durdu. Kazada Adem Temel ağır, Uğur Alim (32) ile Esranur (16) ve Ertuğrul Temel (20) ise hafif yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Adem Temel, dün akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

- Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

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