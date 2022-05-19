KAYA PARÇASININ İSABET ETTİĞİ YILKI ATI ÖLDÜ - Son Dakika
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KAYA PARÇASININ İSABET ETTİĞİ YILKI ATI ÖLDÜ

19.05.2022 11:02

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yellibel Yaylası'nda iş makinesiyle dağ teraslama çalışmaları yapıldığı sırada dağdan düşen kaya parçaları bir yılkı atına isabet etti.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yellibel Yaylası'nda iş makinesiyle dağ teraslama çalışmaları yapıldığı sırada dağdan düşen kaya parçaları bir yılkı atına isabet etti. Sağ ön ayağı kırılan yılkı atı öldü.

Emirdağ'a bağlı Yellibel Yaylası'nda dağ teraslama çalışmaları sırasında dağdan yuvarlanan kaya parçalarından biri doğal yaşam alanında dolaşan bir yılkı atına isabet etti. Kaya parçasının çarpması sonucu sağ ön ayağı kırılan yılkı atı öldü.

Yaylada çobanlık yapan Selim Dağcı, "Yellibel mevkiinde iş makineleri teraslama çalışmaları yapıyor. Buradan kopan kaya parçaları yılkı atlarına zarar veriyor. Bir tanesinin ölüsü burada, bizim bölgemizde 3 bin civarında yılkı atı var. Bu bölgede hayvancılık da yapılmaktadır, o nedenle insan da var" diyerek, çalışmaların daha dikkatli yürütülmesini istedi.

KAYA PARÇASININ İSABET ETTİĞİ YILKI ATI ÖLDÜ
KAYA PARÇASININ İSABET ETTİĞİ YILKI ATI ÖLDÜ
KAYA PARÇASININ İSABET ETTİĞİ YILKI ATI ÖLDÜ
KAYA PARÇASININ İSABET ETTİĞİ YILKI ATI ÖLDÜ

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Kaynak: DHA

Karahisar, Ölü, Güncel, Son Dakika

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