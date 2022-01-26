KAYA SANSARININ KARDA YİYECEK ARADIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi Yukarı Karaman yaylasındaki bir evin bahçesinde kaya sansarının kar üzerinde yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye'de etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, dün Antalya'ya 29 yıl sonra yağan kar sevinçle karşılandı. Antalya'nın özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. 1500 rakımlı Korkuteli ilçesinde de gece boyu yağan kar, sabaha karşı durdu. Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar, çareyi yerleşim yerlerine inmekte buldu. Gece boyunca kar üzerinde yiyecek arayan bir kaya sansarı, Yukarı Karaman yaylasındaki bir evin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aynı bölgeden zaman zaman geçen sansarın yiyecek arayışı görenleri gülümsetti.