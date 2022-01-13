Üye Girişi
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR - Son Dakika

KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR

13.01.2022 09:36

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan kaya düşmeleri sonucu geçici olarak eğitim- öğretime kapatılan Köprüköy İlk ve Ortaokulu'nda tehlike oluşturan yamaçlar, demir ağlarla örülerek önlem alınıyor.

RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Köprüköy'de sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle yaşanan kaya düşmeleri sonucu geçici olarak eğitim- öğretime kapatılan Köprüköy İlk ve Ortaokulu'nda tehlike oluşturan yamaçlar, demir ağlarla örülerek önlem alınıyor.

Köprüköy İlk ve Ortaokulu'nun bahçesine, yamaçtan kaya parçaları düşmeye başladı. Okul, kaya tehlikesi üzerine geçici olarak eğitim-öğretime kapatıldı. Okuldaki 100 dolayında öğrenci, ilçedeki İMKB İlkokulu'nda taşımalı eğitim görmeye başladı. Okulda tehlike oluşturan yamaçlar demir ağlarla örülerek önlem alınmaya başlandı. Çalışma ile yamaçtaki 3 bin 500 metrekarelik alanda endüstriyel dağcılardan oluşan ekip, demir ağları 5 metrelik çivilerle kayalara sabitliyor. Demir ağların üzeri de betonla kaplanarak, kaya düşmeleri engellenmeye çalışılıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla okul yeniden eğitim-öğretime açılacak.

'GÜVENLİ VE KALICI BİR ÖNLEM ALINIYOR'

Köprüköy İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeki Delibaş, okulun kaya düşmesi tehlikesine karşı kapatıldığını belirterek, 'İhalenin yapılmasının ardından yamaçta çalışmalar başladı. Okulun yapıldığı yer, eski taş ocağı yeri. Bir tehlike oluşturmuyordu ama zaman içerisinde kayaların oynamasıyla küçük taşlar okulun bahçesine düşmeye başladı. Bunun üzerine de okul kapandı. Şimdi o yamaç, demir ağla örtülerek üzeri de betonla kapatılıyor. Güvenli ve kalıcı bir önlem alınıyor. Okul içerisindeki tadilatın da yapılması ile beraber gelecek yıl okulun eğitime açılması planlanıyor' dedi.

Köprüköy sakinlerinden Cumali Balsüzen de, 'Yamaçtan okulun bahçesinde taş düşmesi sonucu alınan kararla okul kapatıldı. Oluşan tehlikenin giderilmesi için çalışma başlatıldı. Çelik ağlar örüyorlar bundan sonra burada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum' ifadelerini kullandı.

KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR
KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR

YORUMLAR
500

Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR - Son Dakika


Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak         
09:54
Eski nişanlısı tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı Eski nişanlısı tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
09:48
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 77 bin 722 yeni vaka tespit edildi         
20:28
TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı TSK'ya yeni güç! HÜRJET için seri üretim kararı alındı         
19:43
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi         
15:39
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?         
13:14

Son Dakika Haberleri
09:51 Erdoğan ve İmamoğlu yarışırsa ne olur? Alt gelir grubu AK Parti'ye ne diyor?
09:31 Şansa bak! Definecinin toprağı tırnaklarıyla kazıyarak çıkardığı taşın içindeki altınlar bitmek bilmedi
09:30 Son Dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu! 160 tefeciden 133'ü gözaltında
09:16 Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım
09:13 Dolar, Euro ve Sterlin tekrar yükselişe geçti! FED açıklaması sonrası düşüş yaşanmıştı
09:04 Zincir marketlere yasak geliyor! Sigara, telefon, züccaciye ve kırtasiye dahil birçok ürünü satamayacaklar
08:55 Zincir marketlerde ürün yasakları! Artık her aradığınızı bulamayacaksınız
08:51 Yer Tekirdağ! Yol kenarında ölüme terk edilen at, görenlerin içini acıttı
08:42 Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi
08:40 Özdağ: 60'a yakın AK Partili vekil "iktidarın ömrünü tamamladı, Erdoğan seçilemez" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 10:05:55. #1.11#
SON DAKİKA: KAYA TEHDİDİ ALTINDAKİ OKULDA YAMAÇLAR, ÇELİK AĞLARLA ÖRÜLÜYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement