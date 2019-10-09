Kaya Tepe MGC Başkan adaylığını açıkladı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) olağanüstü kongre süreci hızlanırken, bünyesinde İçel Tv ile birlikte bir çok sayıda radyoyu barından Tepe Medya Grup Koordinatörü Kaya Tepe, başkan adaylığını açıkladı.



Adaylığını MGC binasında düzenlediği toplantıda duyuran Tepe, 1975 yılında kurulan Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin, 44 yıllık maziye sahip bir kurum olduğunu vurguladı. Bu onemli catıyı Mersin'e kazandıran kurucuları anarak konuşmasını sürdüren Tepe, "Bu topluluk onların vizyonu ve ileriyi görmeleri sayesinde oluşmuştur. Bizler ne ahde vefayı ne de mazimizi unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Mesleki gelecegimiz, aramızdaki dayanısmaya ve birlik beraberligimizi guclendirerek geleneklerimizin yasatılmasına baglıdır" dedi.



5 Mayıs 2018'de yapılan olagan genel kurul sonrası yasanan mahkeme surecinin, mevcut yonetimin elini kolunu bagladığını hatırlatan Tepe, "Mahkeme kararı sonrası mevcut yonetim gorev yapamaz hale gelmistir. Sonucta baskan ve yonetim kurulu Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin icinde oldugu bu kaotik durumu cozmek icin ve cemiyetimizin onunu acmak ugruna olagan ustu genel kurula gitme kararı almıstır" diye konuştu.



Gazetecilik mesleğinin tarihinin en zor gunlerini yasadığını savunan Tepe, "Ekonomik, siyasal ve sosyal yonden dar bogaz icinde olan Anadolu basını, bu kotu durumdan cıkıs yolu arıyor. Gazetecilik zor bir meslektir. Saglam bir yurek ister. Gozu karalık ister. Korkakların yapabilecegi bir meslek degildir. Gerçekleri korktukları için söyleyemeyenler gercek gazeteci degildir. Bizler, meslegimizi cok zor sartlarda yapmaya calısıyoruz. Habere ulasmak icin cok mucadele veriyoruz. Bu ugurda dayak yiyen, baskı goren, canı pahasına habere ulasmaya calısın meslektaslarımız var. Sahadaki tum bu sorunların yanında, son yargı paketinde gundeme gelen resmi ilanların kesilmesi maddesi kanunlasır ise bu yerel gazetelerin sonu anlamına gelecektir. Bunun yasalasmaması icin birlikte mucadele etmeliyiz. Radyo televizyonlar da can cekismektedir. Telif cenderesi onları kıskac altına almıstır. Mersin'de onlarca gazete, radyo ve televizyonun olusturdugu, yuzlerce basın calısanının gorev aldıgı kurumlar, ne yazık ki cesitli ekonomik, teknik ve mesleki imkansızlıklar icerisinde kıvranmakta, tam anlamıyla yasam savası vermektedir. Turkiye genelinde de durum farklı degildir. On binlerce basın calısanı issiz kalmıstır. Bu durum basının kaderi olmamalıdır" ifadelerini kullandı.



"Orgutlu olmak, birlik olmak tum bu sorunların asılmasında onemlidir" diyen Tepe, şöyle devam etti; "Meslegimizi bu olumsuz gidisattan kurtarmak, kamuoyunu bilgilendirmede son derece onemli bir gorev ustlenen yerel basın organlarının karsı karsıya bulundugu gucluklerle mucadelede ortak bir yol belirlemek ve goruslerimizi tek bir ses halinde yasama organına duyurmak ana hedefimiz olacaktır. Unutulmamalıdır ki, yerel basın demokrasilerin temel guvencesidir. Yerel basın yol gosterici ve halkın sesidir. Iste bu noktada meslek orgutlerine onemli gorevler dusmektedir. Mersin Gazeteciler Cemiyeti bunun takipcisi ve uygulayıcısı olacaktır. MGC, kamu ve yerel yonetimler basta olmak uzere oda, borsa ve sivil toplum kuruluslarında etkisi olan, Mersin'in tanıtımınında aktif gorev alan bir kurum olacaktır. Tarihimizi olusturan meslek buyuklerimiz bize bu gorevi bu ilkeler ısıgında devretmislerdir. Bu yıkılmayan inanclarımızla yapacaklarımız basın tarihimize ornek davranıslar olarak gecmelidir.



Bu duygu ve dusunceler ile bu ilkeler ısıgında gorev yapmak uzere Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin olaganustu genel kurulunda baskan adayı oldugumu acıklıyorum."



Tepe, konuşmasının sonunda, 1992 yılında ilk yerel radyoların kurulmasıyla sektörü girdiğini belirterek, 27 yıldır aralıksız olarak bu meslegi icra ettiğini sözlerine ekledi. - MERSİN