Kaya, Yıldızeli İlçesinde Yatırımları İnceledi

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yıldızeli ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yıldızeli ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.



Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kaya, Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Balkan'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Daha sonra Yıldızeli İlçe Özel İdare Bakım Evi'ni ziyaret eden Kaya, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi. İl genelinde yürütülen bütün hizmetlerde personelin büyük emeği olduğunu vurgulayan Kaya, "Bizler vazifemizi yerine getirirken, dertlere de derman oluyoruz. Vatandaşlarımızın gönlünde yer ediniyoruz. Bugüne kadar yürüttüğünüz çalışmalar için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kaya, daha sonra Yıldızeli ilçesinde yapılacak Hükümet Konağı'nın yerinde incelemelerde bulundu ve Çağlar Göleti mevkisine yapılan mesire alanı hakkında bilgi aldı.



Yıldızeli Kız İmam Hatip Lisesi ve 100 kişilik yurt inşaatını da inceleyen Kaya, şunları kaydetti:



"Yeni yılda 16 derslikli okulumuz ve 100 kişilik pansiyonun hizmete gireceğine şahit olacağız. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzce 2016 yılında 17 milyon lira ve 2017 yılında ise 18 milyon liralık yatırımlar gerçekleştirildi. Son 5 yılda yaklaşık 43 milyon liralık yatırım Yıldızeli'nde hayat buldu. Kırsal alt yapıya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Yaklaşık 700 kilometre yol ağı olan Yıldızeli ilçemizde, nüfusun yüzde 90'ı asfalt yoldan faydalanarak, sağlıklı bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştiriyor. Bununla beraber 609 bin metrekare parke taşı da ilçemize kazandırıldı. Nüfusun yüzde 95'i çamurdan kurtularak, bu hizmetten faydalanabiliyor."

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