Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven Mazbatasını Aldı

SİİRT(AA) - Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belediye Başkanlığı'na seçilen AK Parti'li Salim Seven, mazbatasını aldı.

Beraberinde bir grup partili ile Kurtalan İlçe Seçim Kurulu'na gelen Seven mazbatasını aldıktan sonra bahçede toplanan vatandaşlarla görüştü.



Seven yaptığı konuşmada, demokratik ortamda geçen seçimde halkın büyük desteğiyle belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.



Kayabağlar'ın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için çalışacağını ifade eden Seven, herkese eşit mesafede olacağını kaydetti.

