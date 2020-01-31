Kayacık, 'Kızılay'a yardım yapmayın' paylaşımlarını eleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayacık, 'Kızılay'a yardım yapmayın' paylaşımlarını eleştirdi - Son Dakika

Kayacık, 'Kızılay'a yardım yapmayın' paylaşımlarını eleştirdi

6 saat önce

Türk Kızılayı Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, basın ile bir araya geldiği toplantıda Elazığ depreminin ardından Kızılay ile ilgili yaşanan tartışmalara cevap verdi.

Kayacık, 'Kızılay'a yardım yapmayın' paylaşımlarını eleştirdi, System.String[]

Türk Kızılayı Muğla Şube Başkanı Yusuf Kayacık, basın ile bir araya geldiği toplantıda Elazığ depreminin ardından Kızılay ile ilgili yaşanan tartışmalara cevap verdi.


Muğla'da sosyal medyada "Kızılay'a yardım yapmayın" gibi paylaşımlarla ilgili konuşan Kayacık, "Elazığ depremi sonrası Kızılay'a karşı bir karalama kampanyası başlatıldı. Genel başkanımız ülke genelindeki iddialara yanıt verdi. Muğla'da da sosyal medya üzerinden 'Kızılay'a yardım yapmayın' gibi paylaşımlar görüyorum. Bunlar bizi çok üzdü" dedi.


Başkan Kayacık, "Deprem Elazığ'da yaşandıktan 9 dakika sonra Kızılay harekete geçti. Bizi eleştiren derneklerden hiçbiri orada yoktu. Elazığ'da sadece Kızılay vardı. Barış Pınarı Harekatı'nda askerimizin yanında yine Kızılay vardı. Biraz insaf. Kızılay 151 yıllık bir kuruluş. Bu dönem ki başkana göre bir karalama kampanyası başlatmak hatadır. Kızılay kişilerin üstünde bir kurumdur. Genel başkan yardım için paylaşım yaptı. Ortalık karıştı. İlk 1 saatte 1 milyon kişi bağış yapmış. Özellikle yerelde karşı karşıya kalmayalım. Kızılay'ın çabalarını ve yaptıklarını paylaşırken lütfen biraz daha dikkatli olalım. Sosyal medyadan eleştiren arkadaşları şubemize bekliyorum. Gelin burada Kızılay'ı sizlere anlatalım" dedi.


Yusuf Kayacık, "Bizim Muğla Kızılay olarak bir ikram aracına ihtiyacımız var. Buradan söylüyorum. Muğla'daki iş adamlarını davet ediyorum. Gelsin şartlı bağış yapsın. Bizim bütçemiz yetmiyor. İş adamlarımızdan ikram aracı alınması konusunda yardım bekliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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