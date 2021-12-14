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Kayaçların üzerine yapılan resimler Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Kayaçların üzerine yapılan resimler Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu

14.12.2021 16:42

Nevşehir'de yaşayan ressam Hatice Abalı'nın bölgeye özgü kayaçların üzerine hayalindeki peri kızlarını resmettiği eserleri, Kapadokya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Nevşehir'de yaşayan ressam Hatice Abalı'nın bölgeye özgü kayaçların üzerine hayalindeki peri kızlarını resmettiği eserleri, Kapadokya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Uçhisar beldesindeki bir otelin müze bölümünde açılan "Kapadokya'nın perileri" adlı sergide, ressam Abalı'nın çeşitli kayaçların üzerine resmettiği çok sayıda eseri yer aldı.

Bugüne kadar yurt içinde ve dışında, kişisel ve karma birçok sergide eserleri görücüye çıkan Abalı, sergide, ışık ve gölge oyunlarıyla resmettiği at, sıcak hava balonu, peri kızları gibi figürleri meraklıların ilgisine sundu.

Abalı, AA muhabirine, Kapadokya'nın kendine özgü mistik atmosferinden çocukluk yıllarından beri etkilendiğini, hayallerini yansıttığı eserlerden oluşan sergiyi uygun bir mekanda açmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 7 yıldır kaya ve taşlar üzerine resim yaptığını, bu doğal tuval üzerinde yansıyan eserlerin sanata ayrı bir ahenk kattığını dile getiren Abalı, şöyle konuştu:

"Yüzyıllar içinde oluşan kayaçları taş ocaklarından temin ederek kendim için tuvale dönüştürdüm. Kayaçlar, içinde bulunduğumuz bölgedeki efsaneler ve hayallerimi aktarabileceğim çok güzel yüzeyler oluşturdu. Taşın değerli kısımlarını kaybetmek istemediğim için bu taşlar üzerinde sulu boya kullandım. Taşın veya resmin ön planda olmasını istemiyorum, her ikisini de bütünlük içinde izleyici ile buluşturmak istedim."

Abalı, serginin 13 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacağını sözlerine ekledi.

Kayaçların üzerine yapılan resimler Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu
Kayaçların üzerine yapılan resimler Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu
Kayaçların üzerine yapılan resimler Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu
Kayaçların üzerine yapılan resimler Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu

Kapadokya, Nevşehir, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayaçların üzerine yapılan resimler Kapadokya'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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