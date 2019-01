Kayağın Adresi Palandöken'de Yamaç Paraşütü Keyfi

YUNUS HOCAOĞLU - Dünyada kış turizminin "parlayan yıldızı" Erzurum 'daki Palandöken Kayak Merkezi , yamaç paraşütü meraklılarına, atlayış yaparken kar manzarasının keyfini çıkarma imkanı sunuyor.Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Palandöken Dağı'ndaki merkez, tatilcilere gece gündüz kesintisiz kayak imkanı sağlıyor. Türkiye 'nin birçok kentinden vatandaşların yanı sıra başta Rusya ve İran olmak üzere birçok ülkeden turisti de ağırlayan Palandöken'de, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve otellerin uyguladığı farklı konseptler tatilcilerin beğenisini kazanıyor.Gondol, safari, gece kayağı, animasyon gibi birçok aktivitenin yapılabildiği Palandöken'de, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle, iki yıldır Ejder 3200 Tepesi'nde ziyaretçilere yamaç paraşütü imkanı sunuluyor.Palandöken, yüksekliği, uçuşa uygun etapları ve kar yağışıyla beyaza bürünen sıradağlarıyla ekstrem sporcularının yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.Dünyada kış turizminin "parlayan yıldızı" Palandöken'deki kapalı gondollarla tepeye çıkarılan tatilciler, yamaç paraşütü yaparak hem heyecan hem de Erzurum manzarasına karşı uçmanın keyfini yaşıyor."Palandöken'de yamaç paraşütünün yaygınlaşması için çabalıyoruz"Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ Müdürü ve ekstrem sporcusu Mehmet Uludeveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'in dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olduğunu, yeni yatırımlar ve aktiviteler sayesinde her geçen yıl potansiyelinin yükseldiğini söyledi.Büyükşehir Belediyesinin 20 farklı branşta spor faaliyetini desteklediğini anlatan Uludeveci, "Palandöken'de 2 senedir yamaç paraşütünün yaygınlaşması için çabalıyoruz. Bu yıl da Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kulüp kurarak buradaki halktan yamaç paraşütüyle uğraşacak sporcuları yetiştirmek ve turistlere heyecan yaşatmak için buradayız." dedi.Bazı kişilerin bu sporu yapmaktan korktuğunu dile getiren Uludeveci, "İnsanlar tehlikeli olacağını düşünüyor. Yamaç paraşütü diğer spor dallarında olduğu gibi gerekli tedbirler alındığında çok zevkli ve heyecan dolu bir spor. Hava koşullarını kontrol edip, uygun şartlar olduğu zamanda uçuşlarımızı yapıyoruz." diye konuştu.Uludeveci, şunları kaydetti: Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Kayseri ve Denizli 'de olduğu gibi Palandöken'de de yamaç paraşütü imkanı var. Çünkü doğal şartlar çok uygun. Gondollarla 20 dakikada zirveye çıkıyoruz. İhtiyaç duyulan tek şey kalkış için uygun yamaç, Palandöken de bunun için çok uygun ortam sağlıyor. Hava şartları uygun olursa yaz kış gondollar sayesinde bu spor yapılabilir.""İnsanlar bu spora çok ilgili ve meraklı"Yamaç paraşütü pilotu Yusuf Okuyucu da 9 yıldır ekstrem sporlarla uğraştığını söyledi.Palandöken'deki yamaç paraşütü atlayışlarına geçen sene başladığını belirten Okuyucu, "İnsanlar burada kayak yaparken biz de yamaç paraşütüyle Erzurum manzarasında eşsiz bir keyif yaşıyoruz. İnsanlar bu spora çok ilgili ve meraklı. Hatta birçok kişi, meraklarından, geçen yıl ilk testlerimizi yaparken yanımıza geldi. İnsanlardan gelen talep üzerine bu işi yapmak için buraya geldik." ifadelerini kullandı.Merkezde yamaç paraşütü için uygun pistlerin olduğuna işaret eden Okuyucu, "Her noktaya ve her yöne bakan atlayış alanları var, bunları test yaparken gördük. Her yöne kalkış yapabildiğimiz için burası çok uygun. İnsanlar da oldukça heyecanlı oluyor. Bağırıp çığlık atanlar var ama havaya kalkıp bu işin ne kadar keyif verici olduğunu görünce mutluluk duyuyorlar." dedi. İstanbul 'dan kayak yapmaya gelen Taha Sağlamer ise "Kayak yaparken gördüğüm yamaç paraşütü dikkatimi çekti. Heyecanlandım ama ben de yapmak istedim. Palandöken'de yamaç paraşütü harika, umarım devam eder." diye konuştu.