Kayağın Küçük Yıldızları bu yıl da kazandı

Koç Spor Fest'in Kış Oyunları'nda düzenlenen Kayağın Küçük Yıldızları Seturday Yarışı'na katılan minik sporcular, 23 Nisan'da İstanbul'da Setur'un misafiri olacak.



Koç Holding'den yapılan açıklamada, Koç Holding tarafından düzenlenen Koç Spor Fest Kış Oyunları'nın Erzurum'da gerçekleşen final yarışlarının gelenekselleşmeye doğru adım adım ilerleyen özel bir yarışa ev sahipliği yaptığı duyuruldu.

Buna göre, Türkiye'de Kayak ve Snowboard kategorilerinde, üniversiteler arası tek resmi yarış organizasyonu olan Koç Spor Fest Kış Oyunları, 45 farklı üniversiteden 600'e yakın sporcuyu ağırladı.

Koç Topluluğu'nun 80. yılı olan 2006'da Koç Holding tarafından 10'un üzerinde Topluluk Şirketinin katılımıyla başlatılan ve 14 yıldır aralıksız devam eden Türkiye'nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest'in Kış Oyunları, 19-23 Şubat tarihleri arasında Erzurum Palandöken'de tamamlandı.

Setur'un "Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var" mottosuyla hayata geçirdiği gezginlerin sosyal platformu Seturday, Koç Spor Fest kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir yarış düzenledi.



Açıklamada, Kayağın Küçük Yıldızları Seturday Yarışı'na katılan tüm Erzurumlu minik sporcuların, dereceye girme şartı olmadan, İstanbul seyahati kazandığı kaydedildi. Yarışma sonunda düzenlenen törenle minik sporcuların, katılım madalyalarını Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl'ın elinden aldıkları belirtildi.



Koç Spor Fest kapsamında düzenlenen Kayağın Küçük Yıldızları Seturday Yarışı'na, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kayak Şubesi ve Erzurum Kayak Kulübü'ne gelen başvurulardan yetkililerin belirlediği 7-13 yaş aralığında 24 sporcu çocuk katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kayağın Küçük Yıldızları Seturday Yarışı kurallarının, hakemlerinin, başlangıç-bitiş noktaları ve ödül töreninin, profesyonel Koç Spor Fest Üniversite Sporları Federasyon Yarışı'nın birebir aynısı olarak kurgulandığı anımsatıldı. Koç Spor Fest'te geçen yıl ilk kez Seturday'e özel düzenlenen yarış, bu yıl da Federasyon Yetkilileri ve Koç Spor Fest Üniversite Kış Oyunları Direktörleri yönetiminde düzenlendi.