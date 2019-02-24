Son Dakika Haberleri: Kayağın Merkezinde Hafta Sonu Yoğunluğu

Kayağın Merkezinde Hafta Sonu Yoğunluğu

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kayağın Merkezinde Hafta Sonu Yoğunluğu, System.String[]
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Kar kalınlığının 86 santimetre olduğu kayak merkezinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve otellerin pistleri yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptı.

Her yaştan insanın eğlenceli vakit geçirdiği pistlerde, hafta sonu tatilini fırsat bilen binlerce kayaksever, kızak, snowboard ve kayakla kaymanın keyfini yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, kayak yapmanın yanı sıra canlı müzik eşliğinde eğlendi.

Öte yandan, kayak merkezinde düzenlenen festival ve çeşitli aktiviteler, renkli görüntülere sahne oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:22 Kaynak: AA

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