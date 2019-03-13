Kayağın Yeni Adresi: Hakkari

Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, huzur ve güven ortamı sayesinde kış döneminin 3 ayında 30 binin üzerinde kayaksevere ev sahipliği yaptı.

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı kayak merkezi, huzur ve güven ortamı sayesinde kış döneminin 3 ayında 30 binin üzerinde kayaksevere ev sahipliği yaptı.



Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Hakkari'nin dağları, kış turizmine ev sahipliği yapıyor. Yılın 6 ayı kar örtüsü altındaki dağlar, yerli ve yabancı kayakseverlerin ilgisini çekiyor.



Kentte 2 bin 800 rakımda bulunan kayak merkezi, kış sezonunun 3 ayında 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan merkezde, yapımı devam eden 4'lü telesiyej, yeni pist alanları ve gelecek dönem yapımına başlanacak 100 yataklı otel ile ziyaretçi sayısının daha da artması hedefleniyor.



"Hakkari'de huzur ve güven var"



Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin gelişmesi ve kalkınmasında turizmin önemli bir yer tutacağını söyledi.





Hakkari'de karın erken yağdığını ve geç kalktığını belirten Akbıyık, kayak merkezinin kar kalitesi bakımından Türkiye'nin en iyi yerlerinden biri olduğunu kaydetti.





Kayak merkezinde kar kalınlığının yüksek seviyelerde olduğunu dile getiren Akbıyık, "Kısa bir sürede 30 binin üzerinde kayaksever burayı ziyaret etti. Bu gerçekten ciddi bir rakam." dedi.





Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yanı sıra Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının katkıları ile kayak merkezinde 100 yataklı otel yapılacağını ifade eden Akbıyık, şunları aktardı:





"Burada bir kayak evimiz var. İnşallah 2019 yılı sonuna doğru ya da 2020 yılında burada 100 yataklı bir otel yapacağız. Pist uzunluğumuz şu anda bin 200 civarında. Bunu 3 bin 200 metreye çıkarıyoruz. Hedefimiz Hakkari Kayak Merkezi'ni bütün bölgeye hitap edecek bir merkez haline getirmektir."



Bölgenin karlı dağlarında çeşitli sivil toplum örgütlerinin etkinlikler düzenlediğine dikkati çeken Akbıyık, şöyle devam etti:



"Şu anda Hakkari'de hakikaten huzur ve güven var. Vatandaşlar her yerde her şekilde sporlarını, dağcılığını ve etkinliğini yapabiliyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Artık Hakkari şiddetle, terörle, kötülükle anılmıyor, güzelliklerle, sporla, sanatla anılıyor."



Kayak yapmak için Şırnak'ın Uludere ilçesinden Hakkari'ye geldiklerini ifade eden Nalan Yaman da "Hakkari'de kayak merkezinin olduğunu öğrendik. Buraya geldik, eğleniyoruz, çok mutluyuz. İyi ki burada kayak merkezi var." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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