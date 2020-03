Kayahan anıldı

İpek Açar'ın Türkiye Polis Radyosu'ndan yaptığı "İpek Açar ile Can Cana" başlıklı program kapsamında gerçekleştirilen konser yayınına, aralarında Ajda Pekkan, Nilüfer, Suat Suna, Hakan Aysev, Fuat Güner ve Fatih Erkoç'un bulunduğu birçok ünlü isim telefon bağlantısıyla konuk oldu. Yaklaşık 2 saat süren yayının repertuvarında Kayahan'ın hem kendi sesinden hem de birçok sanatçının seslendirdiği "Geceler", "Büyük Aşkım", "E Bebeğim E", "Bir Aşk Hikayesi", "Her Şeyden Çok" ve "Allah'ım Neydi Günahım" gibi birçok sevilen eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Programa telefonla bağlanan Nilüfer, "Şarkıları her çaldığında her zaman aklımda, insanların akıllarında. Herkesin kalbinde" dedi. Ajda Pekkan da yaptığı telefon bağlantısında "Kayahan'ı dinlemeye doyamıyorum. O kadar güzel ki müzikleri her şeyi çok hissederek yapmış bir kere" diye konuştu.