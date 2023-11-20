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Kayahan'ın sesini klonlayan yapay zeka, canlı yayında sunucuyu ağlattı - Son Dakika

Kayahan'ın sesini klonlayan yapay zeka, canlı yayında sunucuyu ağlattı

Unutulmaz sanatçı Kayahan'ın sesini klonlayan Yapay Zeka, sanatçının kızı Beste'yi ve canlı yayın izleyenleri duygulandırdı. Beyaz TV'de canlı yayınlanan 'İz Bırakanlar' programına ProMedia Works kurucu ortakları İlker Ulubey ve Cengizhan Çelik konuk oldu. Yapay Zeka'nın Kayahan'ın sesini klonlamasıyla ortaya çıkan büyük sürpriz, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

20.11.2023 15:35  - Güncelleme: 15:40

2015 yılında kaybettiğimiz unutulmaz sanatçı Kayahan'ın ses yapay zeka teknolojisiyle klonlandı. Usta şarkıcının kızı Beste'yi ve stüdyodakileri duygulandıran büyük sürpriz sunucuyu da duygulandırdı.

KIZINA DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ

Beyaz TV'de canlı olarak yayınlanan, Gülşah Gürkan'ın yapımcılığını üstlendiği, Gülşah Çınar ve Yıltay Günay'ın birlikte sunduğu 'İz Bırakanlar' programına ProMedia Works kurucu ortakları İlker Ulubey ve Cengizhan Çelik konuk oldu. İki isim, Kayahan'ın kızı Beste'ye sürpriz olarak hazırladıkları ses kaydını canlı yayında izleyicilerle paylaştı.

Kayahan'ın sesini klonlayan yapay zeka, canlı yayında sunucuyu ağlattı
Beste Açar

"UZAKLARDA OLSAM DA GÖZÜM HEP ÜZERİNDE"

Kayıtta 2015 yılında kaybettiğimiz Kayahan'ın sesinden, "Sevgili kızım Beste, öncelikle hasretle o güzel yanaklarından öperim güzel kızım. Son şarkını çok beğendim. Keşke orada olsaydım da birlikte söyleyebilseydik. Uzaklarda olsam da gözüm hep senin üzerinde. Seninle gurur duyuyorum" ifadeleri duyuluyor. Ses kaydının dinlenmesiyle birlikte stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Kayahan'ın sesini klonlayan yapay zeka, canlı yayında sunucuyu ağlattı

Beyaz Tv, Televizyon, Teknoloji, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Kayahan'ın sesini klonlayan yapay zeka, canlı yayında sunucuyu ağlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayahan'ın sesini klonlayan yapay zeka, canlı yayında sunucuyu ağlattı - Son Dakika
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