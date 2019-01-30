Son Dakika Haberleri: Kayak: 3. Cas Karakoram Kupası

Kayak: 3. Cas Karakoram Kupası

1 saat önce

Türk kayakçı Berkin Usta, Pakistan'da düzenlenen 3. CAS Karakoram Uluslararası Alp Disiplini Kayak Kupası'nın ilk gününü birinci tamamladı.

Kayak: 3. Cas Karakoram Kupası, System.String[]
Türk kayakçı Berkin Usta, Pakistan'da düzenlenen 3. CAS Karakoram Uluslararası Alp Disiplini Kayak Kupası'nın ilk gününü birinci tamamladı.

Naltar kentindeki Pakistan Hava Kuvvetleri Kayak Merkezi'nde yapılan şampiyonaya 13 ülkeden 40 sporcu katıldı.

Kupanın açılış gününde erkekler büyük slalom kategorisinde yarışan Berkin, Ukraynalı Levko Tsibelenko ve Andriy Nariichyn'i geride bırakarak ilk günü liderlikle kapattı.

Pakistan Kış Sporları Federasyonu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye, Birleşik Krallık, Belçika ve Azerbaycan'ın aralarında bulunduğu 13 ülkeden gelen 40 yarışmacıyla düzenlenen etkinlikle, Pakistan'ın doğa sporları ve turizm alanında gelişmesi planlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Pakistan, Spor
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