Kayak: 3. Cas Karakoram Kupası
1 saat önce
Türk kayakçı Berkin Usta, Pakistan'da düzenlenen 3. CAS Karakoram Uluslararası Alp Disiplini Kayak Kupası'nın ilk gününü birinci tamamladı.
Türk kayakçı Berkin Usta, Pakistan
'da düzenlenen 3. CAS Karakoram Uluslararası Alp Disiplini Kayak Kupası'nın ilk gününü birinci tamamladı.
Naltar kentindeki Pakistan Hava Kuvvetleri Kayak Merkezi
'nde yapılan şampiyonaya 13 ülkeden 40 sporcu katıldı.
Kupanın açılış gününde erkekler büyük slalom kategorisinde yarışan Berkin, Ukraynalı Levko Tsibelenko ve Andriy Nariichyn'i geride bırakarak ilk günü liderlikle kapattı.
Pakistan Kış Sporları Federasyonu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından Türkiye
, Birleşik Krallık
, Belçika
ve Azerbaycan
'ın aralarında bulunduğu 13 ülkeden gelen 40 yarışmacıyla düzenlenen etkinlikle, Pakistan'ın doğa sporları ve turizm alanında gelişmesi planlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:58 Kaynak: AA
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